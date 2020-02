Diocesi: Bologna, domani incontro con mons. Zani su “Gli obiettivi del Patto globale per l’educazione”

“Gli obiettivi del Patto globale per l’educazione”: è il tema dell’incontro che si svolgerà domani (ore 10) nella sede dell’Istituto “Veritatis Splendor”, a Bologna, nell’ambito del Corso di formazione “Educare oggi” della Scuola Diocesana di formazione all’impegno sociale e politico, organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Fter e l’Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna di Bologna. Interverrà mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Mons. Zani è tra gli organizzatori dell’incontro a Roma del 14 maggio 2020 voluto da Papa Francesco per costruire un “patto educativo globale”. Seguiranno altre conferenze il 22 febbraio “Tessere educazione e vita comune”, il 29 febbraio “Comunicazione ed educazione”, il 7 marzo “Progetti educativi dell’associazionismo cattolico”. L’ultimo incontro è fissato il 28 marzo “Come realizzare l’educazione al lavoro oggi?”.