Adozione e affido: Forum famiglie, al via domani la campagna nazionale social #Dònàti

Brevi videomessaggi per raccontare l’affido e l’adozione saranno al centro della nuova campagna nazionale social #Dònàti che verrà lanciata domani, tra le 10 e le 12, dal Forum nazionale delle associazioni familiari. A portare la loro testimonianza e a dare il loro contributo saranno figure istituzionali e del mondo dello spettacolo e dello sport, rappresentanti di associazioni nazionali che si occupano di affido o adozione e famiglie che racconteranno la loro storia. Ci saranno anche le voci dei volontari che ogni giorno si spendono in Italia per realizzare il sogno di un minore abbandonato di trovare una mamma e un papà che possano restituirgli una vita in famiglia. La campagna sarà lanciata su Facebook, Twitter e Instagram. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale “Dònàti: fatti un dono, dona una famiglia a chi non l’ha” lanciato dal Forum famiglie nel 2018 con l’obiettivo di ridare slancio all’accoglienza dei bambini e minori fuori famiglia nel nostro Paese. L’invito che i promotori dell’iniziativa rivolgono a tutte le persone, di ogni età, che hanno a cuore il destino dei minori senza famiglia è quello di mettere ‘mi piace’, commentare, condividere, retwittare, rispondere, argomentare, partecipando così attivamente all’iniziativa con la loro creatività social. “Solo parlando, riflettendo, testimoniando e facendo opinione su un tema tanto delicato e attuale come questo – sottolineano dal Forum delle associazioni familiari – sarà possibile davvero cambiare la storia di migliaia di bambini che oggi, in Italia, non possono crescere con l’affetto di una mamma e di un papà”. Il Forum riferisce che in Italia, nel 2016 (ultimo dato disponibile, fonte: Quaderni della ricerca sociale n.42), i minori fuori dalla famiglia d’origine erano 26.615, di cui 14.012 accolti in famiglia e 12.603 presso strutture d’accoglienza.