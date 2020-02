Volontariato: Tero, una guida alla mobilitazione giovanile sui temi ambientali

Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis (Tero), il progetto finanziato dall’iniziativa europea di volontariato in aiuto umanitario, a conclusione dei due anni di attività svolta da sei partner, tra cui Focsiv, ha presentato la guida alla mobilitazione giovanile sui temi ambientali: “Resilienza ecologica: strumenti per la mobilitazione giovanile”. Una pubblicazione che raccoglie le pratiche di mobilitazione giovanile sui temi ambientali messe in atto in questi due anni, che si ispirano alla metodologia partecipativa ed all’educazione non formale. La guida valorizza l’impegno civico giovanile nella promozione della resilienza climatica dei territori più fragili, aree soggette a migrazione ed abbandono. In particolare, l’attenzione del progetto è stata posta sul rafforzamento della resilienza nelle comunità locali di tre Paesi del Maghreb – Marocco, Tunisia e Mauritania – in relazione ai rischi legati al fenomeno dei cambiamenti climatici, con il coinvolgimento di giovani volontari presenti in queste aree.