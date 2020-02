Società: Acli, a Bose l’incontro nazionale per riflettere sul “bisogno di spiritualità dell’uomo moderno in un mondo sempre più indifferente”

Si terrà nel Monastero di Bose, a Magnano in provincia di Biella, l’Incontro nazionale di spiritualità delle Acli. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema del bisogno di spiritualità dell’uomo moderno in un mondo sempre più indifferente.

Tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio interverranno Daniele Rocchetti, responsabile nazionale per la Vita cristiana delle Acli, il priore di Bose, Luciano Manicardi, i sociologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, il teologo don Armando Matteo, l’assistente spirituale delle Acli, don Giovanni Nicolini, il regista teatrale Gabriele Vacis.

Domenica 16 febbraio è prevista una lectio di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, e a seguire le conclusioni del presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini.