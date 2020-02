Politica: Raggi, “solidarietà e coesione sono la bussola delle nostre città”

“Essere portatori di un messaggio di solidarietà all’interno del mondo del lavoro e della società”. Cosi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha sintetizzato l’azione dell’Ucid, intervenendo all’incontro organizzato questo pomeriggio a Palazzo Altieri. “Un’azione, la vostra, che è cresciuta nel tempo, sia per numeri degli associati e realtà territoriali, sia per la qualità della proposta”, ha proseguito Raggi: “Svolgete questo ruolo fin dal dopoguerra, con i primi gruppi associativi, in un contesto di ricostruzione e di rinascita per il Paese”, ha proseguito. Secondo Raggi, “questi temi sono ancora attuali, in una dimensione più ampia, globalizzata, che esige risposte nuove in scenari più complessi. Le città, il Paese – e oggi più che mai l’Europa – sono la dimensione con cui tutti noi, amministratori e imprenditori, dobbiamo misurarci, cercando soluzioni coordinate. Solidarietà e coesione sono la bussola per dare forza e futuro alle nostre comunità, alle nostre città”.