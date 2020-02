Economia: card. Bassetti, “promuovere la transizione ecologica” e la “responsabilità” negli acquisti

“La Chiesa italiana, dopo la Settimana Sociale di Cagliari dedicata al tema del lavoro, è in cammino verso la prossima esperienza che si terrà a Taranto dal 4 al 7 febbraio 2021”. Lo ha ricordato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che, intervenendo all’incontro promosso a Roma dall’Ucid, ha affermato: “Siamo invitati a tenere in stretta connessione l’ambiente, il lavoro e le prospettive future delle famiglie italiane”. “Vogliamo promuovere la transizione ecologica per evitare ciò che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni”, ha assicurato il cardinale: “La creazione di valore economico attuata a spese della distruzione delle materie prime, l’emissione eccessiva in atmosfera di anidride carbonica e di sostanze inquinanti”. “È il tempo di realizzare la conversione ecologica, perché gli squilibri che avvertiamo nella dimensione economica producono altri squilibri sociali e antropologici”, la ricetta della Cei, sulla scorta dell’imperativo al centro della Laudato si’. Di qui la “responsabilità di ciascuno nel momento in cui acquistiamo i prodotti di alcune imprese a scapito di altre: è necessario tenere conto non solo del prezzo e della qualità, ma anche delle giuste condizioni di lavoro nelle aziende e della tutela dell’ambiente”.