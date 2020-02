Diocesi: Lucera, triduo per il dono della pioggia contro la siccità in Capitanata

Nuova iniziativa nella diocesi di Lucera che coinvolgerà gli agricoltori e tre parrocchie cittadine contro la siccità in Capitanata. Per ottenere il dono della pioggia, verrà promosso un triduo di preghiera durante il quale invocare l’intercessione di san Francesco Antonio Fasani a beneficio dei campi agricoli e dei raccolti. Le parrocchie coinvolte nelle celebrazioni saranno: la basilica cattedrale, dove don Antonio Moreno presiederà alle 18, venerdì 14 febbraio; la parrocchia San Giacomo maggiore apostolo, l’indomani, sabato 15, alle 18.30, con il parroco don Donato D’Amico; la basilica-santuario San Francesco, dove padre Alexander Carrillo presiederà l’Eucaristia, domenica 16 febbraio, alle 18. Il triduo per chiedere il dono della pioggia per i campi prevede il commento del vescovo, la preghiera per la pioggia e, infine, la celebrazione della messa.