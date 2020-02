Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani il vescovo Muser prosegue la visita pastorale con la tappa nell’unità che dalla valle dell’Adige arriva a Meltina

In questo fine settimana il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, prosegue la sua visita pastorale con la tappa nell’unità pastorale che dalla valle dell’Adige arriva a Meltina. La visita pastorale del vescovo in val d’Adige inizia domani, venerdì 14, alle 20, con l’incontro pubblico a Nalles. Assieme alla comunità dell’intera unità pastorale mons. Muser approfondirà tra l’altro i temi del ruolo dei collaboratori e volontari nella parrocchia, della trasmissione della fede e del dialogo con l’altro (secolarizzazione, migrazioni, multiculturalità).

Sabato 15 febbraio sono previsti gli incontri con i sacerdoti e i rappresentanti degli organismi parrocchiali e alle 18 la messa a Vilpiano, cui seguirà l’incontro con le associazioni e la comunità del paese. Domenica 16 il vescovo celebra la messa, alle 8.45, ad Andriano e al termine incontra la popolazione locale.

La visita pastorale proseguirà nel fine settimana del 7 e dell’8 marzo con gli incontri con le comunità dei fedeli di Terlano (messa bilingue alle 18 di sabato 7) e Nalles (domenica 8 alle 8.45). L’incontro del vescovo con i fedeli di madrelingua italiana nel decanato è fissato per le 11 di sabato 14 marzo nella sala parrocchiale a Terlano. Le altre tappe in agenda sono Settequerce (14-15 marzo), Meltina e Verano (28-29 marzo). La visita si conclude il 29 marzo a Meltina con la celebrazione nelle quale viene ufficialmente costituita l’unità pastorale che dalla val d’Adige arriva a Meltina.