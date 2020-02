Diocesi: Alba, domani mattina in cattedrale i funerali di don Giovanni Bordino presieduti dal vescovo Brunetti

Verranno celebrati nella mattinata di domani, venerdì 14 febbraio, nella cattedrale di Alba, i funerali di don Giovanni Bordino, morto nella serata di lunedì nell’ospedale cittadino. Nato a Castagnole delle Lanze l’8 agosto 1943 venne consacrato sacerdote da mons. Luigi Bongianino il 27 giugno 1971. Prima vicecurato a La Morra, si trasferì a Spotorno (diocesi di Savona-Noli) per poi rientrare in diocesi di Alba dove venne nominato parroco a Castelletto e Scaletta e, in seguito, a Bossolasco, paese dove rimase fino al 1996 assumendo anche l’incarico prima di amministratore e successivamente di parroco di Somano. Negli anni successivi assunse l’incarico di rettore del Convitto civico e poi di parroco di Rodello. Dopo un’esperienza in Terra Santa, rientrò nuovamente in diocesi dove visse per alcuni anni presso il Palazzo vescovile, prestando il suo ministero come collaboratore in alcune parrocchie della diocesi, prima di essere accolto nella Casa di riposo “Don Carlo Ocole” di Monforte d’Alba. Dal settembre 2004 era canonico della cattedrale.

Questa sera, dalle 20.30, è in programma una veglia funebre in cattedrale dove domani, alle 10, il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, presiederà la messa esequiale.