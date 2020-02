Coronavirus Covid-19: Speranza, “problema serio da non sottovalutare. Europa dia risposta forte e coordinata”

Dopo l’intervento della presidenza croata e dei due commissari che hanno aperto a Bruxelles il Consiglio dei ministri della Salute dell’Unione europea, Stella Kyriakides e Janez Lenarčič, è stata data la parola al ministro della Salute italiano, Roberto Speranza in quanto il nostro è stato il Paese proponente la riunione. Lo riferisce un comunicato dello stesso ministero. Nel suo intervento, Speranza ha dichiarato: “Abbiamo a che fare con un problema serio che non possiamo in alcun modo sottovalutare”. “L’Europa – ha proseguito il ministro – deve dare una risposta forte e coordinata per evitare la diffusione del virus. Insieme possiamo farcela ma serve prudenza, attenzione e molto coraggio”.