Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “necessario rafforzare la nostra risposta comune a livello europeo”

“È un risultato molto importante che, su richiesta dell’Italia, si siano riuniti tutti i ministri della Salute dell’Ue per costruire una risposta adeguata al Covid-19”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione del Consiglio dei ministri della Salute svoltosi oggi a Bruxelles. “È stata una discussione seria in cui è emersa la necessità di rafforzare la nostra risposta comune a livello europeo, come rimarcato nelle conclusioni. L’Italia mantiene il livello più alto di controllo e salvaguardia ispirandosi al principio della massima precauzione. La direzione assunta è quella giusta”, ha aggiunto Speranza.