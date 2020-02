Basilica del Santo: Padova, nel 2019 salite ad oltre 1 milione 236mila le persone che hanno fatto visita alla Cappella delle reliquie

Aumentano i pellegrinaggi alla Basilica di Sant’Antonio a Padova, a crescere in particolare nel 2019 sono stati quelli dall’Italia. È quanto emerge dai dati del movimento spirituale registrato alla Basilica del Santo nel 2019 che, come di consueto, viene reso noto dai francescani conventuali di Padova alla vigilia della Festa della traslazione di Sant’Antonio, tradizionalmente chiamata Festa della Lingua, che si celebrerà domenica 16 febbraio.

Nella Cappella delle reliquie nel 2019 sono transitate davanti al contapersone 1.236.540 persone, in aumento di 20.579 unità rispetto al 2018 (1.215.961 persone), dato che conferma un trend in costante crescita. Il giorno di maggiore affluenza alla Cappella del Tesoro è stato, come tradizione, il 13 giugno, Festa del santo, seguito dal giorno di Pasqua e dal 2 novembre. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il mese con più passaggi alla cappella non è stato giugno bensì ottobre, come lo scorso anno.

Nel 2019 sono stati registrati dalla sacrestia del Santo 5.612 gruppi organizzati di pellegrini, per un totale di 260.389 pellegrini, 13.139 in più rispetto al 2018. Di questi gruppi, 1.439 sono italiani per un totale di 82.088 pellegrini (in crescita di 9.341 unità rispetto all’anno precedente) e 4.173 stranieri per 178.301 persone (3.798 in più del 2018). In totale sono state celebrate 15.645 messe (di cui 3.125 da sacerdoti di passaggio o accompagnatori dei gruppi).

Tra i Paesi di provenienza dei gruppi esteri registrati nel 2019, come da alcuni anni a questa parte, resta sempre al primo posto per numero di pellegrini la Polonia con 35.374 arrivi, con una leggera flessione rispetto ai 35.679 del 2018. Al secondo posto la Spagna con 12.780 pellegrini (era 4ª nel 2018), al terzo la Francia con 12.156 pellegrini (2ª nel 2019), seguita da Croazia con 11.525 pellegrini (5ª nel 2018) e Brasile con 11.508 (che scende di due posizioni dall’anno precedente). Superano le 10mila presenze anche gli Stati Uniti, con 10.534 pellegrini. Dalla Siria è invece arrivato il gruppo più piccolo di pellegrini, 14 persone. Con non più di 30 devoti anche Nuova Zelanda (21), Armenia (25), Repubblica Domenicana (25) ed Estonia (30).