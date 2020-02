Salute: Genova, inaugurato ieri all’Irccs Gaslini il primo “Centro di chirurgia robotica pediatrica” in Italia

È stato inaugurato ieri a Genova all’Irccs Gaslini il primo “Centro di chirurgia robotica pediatrica” in Italia. “Tecnologia e competenze di eccellenza a servizio della cura chirurgica del bambino e della ricerca e formazione degli specialisti pediatrici”, spiegano i vertici dell’ospedale. Il Gaslini si presenta, ad oggi, come l’unico ospedale pediatrico italiano ad avere un centro di robotica pediatrica dove è presente il sistema DaVinci: una tecnologia che migliora l’atto chirurgico per via mini-invasiva, riducendo il traumatismo e aumentando la precisione tecnica e la qualità dell’assistenza, sempre sotto il diretto controllo del chirurgo. All’inaugurazione era presente, tra gli altri, il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, che ha benedetto la nuova strumentazione. “Realizziamo un obiettivo importante per il futuro dell’ospedale, attraverso lo sviluppo della chirurgia robotica pediatrica che è volta a rafforzare la qualità delle cure e a migliorare il percorso del paziente pediatrico”, ha affermato il presidente Pietro Pongiglione. “Il nostro obiettivo è garantire il massimo della qualità per i piccoli pazienti chirurgici”, ha aggiunto il direttore generale, Paolo Petralia. L’acquisizione di questa strumentazione – fanno sapere ancora dai vertici dell’istituto – è stata resa possibile dalla disponibilità di fondi ministeriali e la sua gestione rientra in un programma di innovazione e sviluppo regionale anche scientifico e didattico. La nuova installazione s’inserisce nell’ambito della costituzione di un centro specifico di rilievo internazionale, sostenuto con uno specifico progetto dalle Fondazioni Gaslini e Querci, e rappresenta una scelta strategica fondamentale: diventare centro di riferimento per la formazione e la ricerca clinica nel campo della chirurgia robotica di alto livello e specializzazione.