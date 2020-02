Papa Francesco: Querida Amazonia, “l’equilibrio planetario dipende anche dalla salute dell’Amazzonia”. No a “internazionalizzazione”

“L’equilibrio planetario dipende anche dalla salute dell’Amazzonia”. A ribadirlo è il Papa, nell’esortazione apostolica post-sinodale “Querida Amazonia”, in cui fa presente che “il grido dell’Amazzonia raggiunge tutti, perché l’aspetto di conquista e di sfruttamento delle risorse è giunto oggi a minacciare la stessa capacità ospitale dell’ambiente: l’ambiente come ‘risorsa’ rischia di minacciare l’ambiente come ‘casa’”. “L’interesse di poche imprese potenti non dovrebbe esser messo al di sopra del bene dell’Amazzonia e dell’intera umanità”, il grido del Papa, secondo il quale “la soluzione non sta in una internazionalizzazione dell’Amazzonia”, in nome degli “enormi interessi economici internazionali”, oltre che di quelli di imprenditori e politici locali. In questo contesto, “diventa più grave la responsabilità dei governi nazionali” e risulta “lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società civile che sensibilizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi sistemi di pressione, affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali”.