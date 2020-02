Papa Francesco: appello per la Siria e preghiera “per i nostri fratelli cinesi, che soffrono per questa malattia così crudele”

Prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana, durante l’udienza generale del mercoledì, in Aula Paolo VI, il Papa ha rivolto oggi due appelli a braccio: per la Siria e per la Cina. “Vorrei che tutti pregassimo per l’amata e martoriata Siria”, il primo appello: “Tante famiglie, tanti bambini devono fuggire dalla guerra. La Siria sanguina da anni. Preghiamo per la Siria”. “Anche una preghiera per i nostri fratelli cinesi, che soffrono per questa malattia così crudele”, il secondo appello, riferito al coronavirus che continua a mietere vittime: “Che trovino la strada della guarigione il più presto possibile”.