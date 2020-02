Innovazione e finanza: Milano, domani la Ue presenta all’Università Cattolica le 30 raccomandazioni sul FinTech

Trenta raccomandazioni per semplificare il quadro regolatorio europeo in ambito FinTech. È l’obiettivo del Rapporto elaborato dal Rofieg, l’Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation, istituito dalla Directorate-General Financial Markets della Commissione europea (DG Fisma) per sviluppare l’innovazione e aumentare la concorrenza nel sistema finanziario, e di cui fa parte, come unico membro italiano, il pro rettore vicario dell’Università Cattolica, Antonella Sciarrone Alibrandi.

La presentazione italiana del documento “30 Raccomandazioni in tema di regolazione, innovazione e finanza”, si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 9.30 nella Cripta Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano).

Dopo i saluti di Elena Beccalli, preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, di Chiara Frigerio, segretario generale del Cetif (Centro di ricerca in tecnologie, innovazione e servizi finanziari), e di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza regionale della Commissione europea a Milano, Mario Nava, direttore DG Fisma Commissione Ue, delineerà “La strategia europea per il FinTech”. Saranno invece Philipp Paech, LSE e Chair dell’Expert Group, e Antonella Sciarrone Alibrandi, a illustrare “Le indicazioni del Rapporto Rofieg”.

“Big data, blockchain, intelligenza artificiale hanno messo a repentaglio il sistema tradizionale delle banche e delle assicurazioni e hanno permesso l’ingresso di nuovi operatori tecnologici – spiega Sciarrone Alibrandi, docente di Diritto bancario nella facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative -. Di fronte a questo scenario abbiamo predisposto 30 raccomandazioni cui si deve ispirare la Commissione europea per l’emanazione di nuove regole in materia di innovazione e di finanza. Si tratta di regole semplici e trasversali incentrate sui principali nuclei problematici che le nuove tecnologie comportano con lo scopo di renderne più trasparenti i benefici, prima fra tutti la maggiore inclusione finanziaria, e nello stesso tempo, di proteggere utenti e risparmiatori dai rischi che ne conseguono, come quelli legati alla cyber security”.

Dopo la presentazione del rapporto si terrà una tavola rotonda (ore 11), cui parteciperanno Pietro Cesati ( Soisy), Paola Fico (Borsa Italiana), Victor Massiah (UBI Banca), Christian Miccoli (Conio) e Stefano Cappiello (Mef), che coglierà l’occasione per discutere della proposta di regolamento appena emanata dal Mef sulla “regulatory sandbox”, cioè un sistema di regole che consentirà a soggetti diversi da quelli tradizionali di sperimentare per un periodo di tempo limitato e sotto la sorveglianza delle autorità di nuovi prodotti.