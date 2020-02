Diocesi: Terni, domani convegno “Quali vie per relazioni familiari risanate”

Nell’ambito delle manifestazioni promosse per la festa di San Valentino dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia sul tema “Per amore – Dalle relazioni ferite alle relazioni risanate”, domani, giovedì 13 febbraio, il Museo diocesano di Terni ospiterà il secondo appuntamento di “Prospettive a confronto”.

L’incontro, con inizio alle 17.30, sarà incentrato su “Quali vie per relazioni familiari risanate” e vedrà la partecipazione di don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto e incaricato dell’Ufficio di pastorale familiare della Conferenza episcopale toscana, i coniugi Pierluigi e Gabriella Proietti, collaboratori dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei, l’equipe Casa della Tenerezza di Perugia e l’equipe del Centro per la famiglia “Amoris Laetitia” di Terni.

Gli incontri “Prospettive a confronto”, spiega una nota della diocesi, “intendono approfondire ambiti delle relazioni familiari, che spesso sono relazioni ferite e che è difficile ricomporre. Non solo per prendere atto di una situazione di difficoltà, di crisi, di disagio, ma anche offrire una proposta su come queste relazioni ferite si possono risanare”. “Gli eventi proposti – conclude la nota – vogliono coinvolgere sempre di più la città e sottolineare gli aspetti legati alla spiritualità di San Valentino nell’attualità del nostro tempo”.