Denatalità: Natili Micheli (Cif), “inverno demografico risultato di una politica senza una visione lungimirante” per bene del Paese

“L’inverno demografico è il risultato di una politica che da anni insegue soltanto il consenso, che investe in interventi di piccolo cabotaggio senza una visione generale e lungimirante rispetto allo sviluppo del Paese”. Lo sostiene oggi la presidente nazionale del Centro italiano femminile, Renata Natili Micheli, commentando i dati Istat resi noti ieri sugli “Indicatori demografici” per l’anno 2019. Ad aggravare il quadro, aggiunge Natili Micheli, “la marginalizzazione della questione femminile, che insieme alla frammentazione degli ‘investimenti’ nei confronti della famiglia indebolisce, come ben stigmatizzato dalle parole del presidente Mattarella, il tessuto del nostro Paese”.