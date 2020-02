Coronavirus: nella teleconferenza dei ministri della Salute del G7 “aggiornamenti sull’epidemia e i possibili scenari futuri”. Oggi Speranza ha incontrato ambasciatore cinese in Italia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha partecipato oggi, dalle 16 alle 17, alla teleconferenza dei ministri della Salute del G7 sul Covid-19. Lo ricorda una nota appena diffusa dal Ministero della Salute. “Nel corso della teleconferenza sono stati forniti gli aggiornamenti sullo stato dell’epidemia e sulle misure adottate da ciascuno Stato. Sono stati, inoltre, presi in esame i possibili scenari futuri. Si è discusso, infine, sulle procedure per lo scambio di materiale biologico al fine di condividere tutte le informazioni nel campo della ricerca scientifica”, precisa la nota.

Il ministro della Salute Speranza, inoltre, ha ricevuto questa mattina al Ministero l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Li Junhua.