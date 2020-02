Comunicazione: WeCa, online il tutorial su “cosa fare se hanno hackerato la mia mail o il mio profilo social”

È online da oggi, mercoledì 12 febbraio, un nuovo episodio della seconda stagione dei tutorial su Chiesa e Internet promossi dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa), dedicato stavolta alla domanda “Hanno hackerato la mia mail o il mio profilo social. Cosa posso fare?”. Si tratta di un inconveniente che accade più spesso di quanto si possa immaginare: mail hackerate, profili social rubati, identità digitali di persone o di istituzioni contraffatte fanno parte della quotidianità sul web. Come ci si deve comportare in queste situazioni? Come verificare se si è stati vittime di malintenzionati sul web e cosa fare? A rispondere a queste domande il tutorial, introdotto dal presidente Fabio Bolzetta e condotto da Francesca Triani, pubblicato sul sito di WeCa e sulla sua pagina Facebook. Indicati diversi suggerimenti per migliorare la sicurezza sia nella casella mail sia sui social.

Intanto, i tutorial della prima stagione sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e da oggi anche su “Spotify” il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati.

