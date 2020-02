Ambiente: Costa (min. Ambiente), “introdurre un cuneo fiscale ambientale per premiare chi vuole essere virtuoso”

“Vogliamo costruire un sistema di fiscalità ambientale che premi le aziende virtuose, penso ad un cuneo fiscale ambientale sul quale stiamo lavorando perché così si premia qualcuno che vuole essere ambientalmente virtuoso e non si deprime l’attività”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, rispondendo durante il Question time nell’aula di Montecitorio ad una interrogazione sulle iniziative volte ad introdurre in ambito europeo una tassa sulle emissioni di anidride carbonica, al fine di finanziare misure a tutela del clima o misure compensative di carattere sociale.

Il ministro ha assicurato che “in Europa stiamo già discutendo di prezzare il carbonio”, una scelta che va concordata con l’Organizzazione mondiale del commercio e che deve tener conto non solo di quanto prodotto nell’Unione europea ma anche negli altri continenti dove la norma non si applica.