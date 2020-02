Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, oltre 42.600 contagi in Cina, 1.016 morti. Prescrizione, Italia Viva chiede a Conte di mediare

Coronavirus/1. Cina, oltre 42.600 contagi in Cina, 1.016 morti

Il numero di infezioni confermate nell’epidemia di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati. Lo ha comunicato il governo cinese, che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita. La triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1.016 morti. Intanto, la Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino contro il nuovo coronavirus 2019-nCov.

Coronavirus/2. “Andate via, avete il virus”, offese a cinesi a Roma

Un gruppo di ragazzi cinesi, tra cui una giovane incinta, è stato preso di mira da tre ragazzini ieri a Roma. “Andate via dall’Italia perché siete infetti dal coronavirus”, avrebbero urlato mentre attraversavano la strada in piazza dei Consoli in zona Tuscolana. Uno, un quindicenne, li avrebbe minacciati con un coccio di bottiglia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato e portato in commissariato il 15enne mentre gli altri due sono scappati.

Prescrizione. Italia Viva, “Conte compia sforzo per mediazione”

Conclusa, nella tarda serata di ieri, a Palazzo Giustiniani la riunione ad hoc convocata da Matteo Renzi. Presenti i deputati e i senatori di Italia Viva e i ministri renziani. Sul tavolo la possibile mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, minacciata da Iv qualora Pd, M5S e Leu vadano avanti con il lodo Conte bis e il governo ponga la fiducia sul provvedimento che lo conterrà, sia esso il Milleproroghe o un decreto ad hoc. “La nostra linea non cambia”, spiega al termine il coordinatore Ettore Rosato. “Ci muoveremo sulla nostra linea senza accettare mediazioni al ribasso”. “La soluzione prospettata è per noi inaccettabile e saremo conseguenti”. La capo delegazione di Iv al governo, Teresa Bellanova afferma: “Ci aspettiamo che il presidente Conte, con l’arte della mediazione propria del presidente del Consiglio, compia ogni sforzo”.

Roma. Ex banda della Magliana, 38 arresti e sequestri di beni per 15 milioni

A Roma una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale per eseguire un’ordinanza che dispone l’arresto di 38 persone, ritenute appartenenti a vario titolo un’associazione a delinquere con a capo a Salvatore Nicitra, ritenuto uno degli ex boss della Banda della Magliana. Per gli investigatori, Nicitra ha negli anni monopolizzato l’area a Nord della Capitale, assumendo il controllo con modalità mafiose del settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo.

Brexit. Premier Sturgeon, “Scozia indipendente vuole tornare nell’Ue”

Il desiderio della Scozia è di “tornare nel Parlamento europeo come una nazione indipendente. È risaputo che la maggioranza degli scozzesi ha scelto di rimanere nell’Ue quando è stata fatta loro la domanda durante il referendum del 2016”. Così il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon durante un evento ospitato dallo European policy centre. “Stiamo lasciando l’Ue in un momento in cui non abbiamo mai beneficiato così tanto dell’Unione, in cui non c’è mai stato così tanto bisogno di Ue”, ha detto la premier.