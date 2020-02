“Querida Amazonia”: grande attesa in Brasile e Bolivia per la presentazione dell’esortazione apostolica post-sinodale

Attesa particolare, tra gli episcopati dei Paesi amazzonici, per la presentazione dell’esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco “Querida Amazonia”, che avverrà domani in Vaticano alle ore 13.

Due ore dopo alle 11 del mattino (ora locale), a Brasilia, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e la Rete ecclesiale pan-amazzonica (Repam) terranno una conferenza stampa sul documento del Papa e sugli sviluppi in Brasile del cammino post-sinodale. Alla conferenza stampa parteciperanno l’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e il relatore generale del Sinodo per l’Amazzonia e presidente della Repam, il cardinale Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo.

Anche la Conferenza episcopale boliviana ha convocato una conferenza stampa, alle 15.30 italiane, cui prenderanno parte a Santa Cruz de la Sierra i vescovi della parte orientale del Paese.