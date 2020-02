Diocesi: Biella, il 15 febbraio “Volare con i piedi sulla strada dei sogni”. Confronto e riflessione sulla Christus vivit

Sarà dedicata a “Volare con i piedi sulla strada dei sogni” la mattinata di riflessione e confronto sull’Esortazione apostolica Christus vivit in programma sabato 15 febbraio a Biella. L’iniziativa, promossa dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile e dall’Ufficio catechistico di Biella, prenderà il via alle 9 presso il seminario vescovile.

Interverranno Andrea Maglioli (gestore di locale), Antonio Ramella Gal (imprenditore), Barbara Sola (psicologa), Charlie Cremonte e Silvia Arduino (famiglia), don Carlo Dezzuto (teologo e viceparroco), don Gabriele Leone (responsabile Pastorale giovanile), Filippo Franco (giovane), Marco Ferraro Titin (insegnante), Valentina D’Ettorre (allenatrice). Previsti gruppi di discussione, al termine dei quali sono previsti l’intervento del vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, e la relazione di don Carlo Dezzuto. La mattinata si concluderà con il dibattito in assemblea.