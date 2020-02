Demografia: Rossini (Acli), “per invertire calo demografico necessario patto per il futuro”

“Anche oggi l’Istat ricorda che il declino demografico nel nostro Paese non si ferma soprattutto perché si fanno pochi figli. È necessario un intervento del Governo e riteniamo buone le iniziative contenute nel Family Act”. Così Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, ha commentato gli “Indicatori demografici” diffusi oggi dall’Istat. “Per invertire la curva di natalità e far sì che in Italia nascano più bambini – ha continuato Rossini – è urgente un ‘patto per il futuro’ che rassicuri le giovani generazioni sulla possibilità di poter contare su politiche pubbliche di supporto alla genitorialità: diritto alla casa, un salario giusto ed equo e soprattutto servizi a supporto dei più piccoli”.