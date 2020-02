Demografia: De Palo (Forum famiglie), “dati Istat drammatici, famiglie inascoltate. Patto per la natalità non più rinviabile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Con una coincidenza significativa, il Forum delle associazioni familiari è stato ricevuto oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nello stesso giorno in cui l’Istat rende noti dati drammatici e dirompenti sull’ennesimo crollo demografico del Paese. Il Forum, afferma il presidente nazionale Gigi De Palo a margine dell’udienza privata con Mattarella, “ripete da ormai cinque anni, inascoltato dalla politica, l’urgenza di un patto per la natalità con cui mettere insieme tutte le forze del Paese per far ripartire le nascite. Per questo, il 15 maggio a Roma terremo gli Stati generali della natalità: incontreremo tutte le componenti più importanti e strategiche a livello nazionale per spingerle ad agire e cambiare le cose. Il tempo per evitare il defaut del Welfare nazionale è quasi scaduto. Non sarà facendo finta di nulla che salveremo quello che resta dell’Italia. L’anno buono per le famiglie non può essere sempre il prossimo: è ora che la politica dia risposte concrete”. “Da parte nostra – conclude – saremo ancora qui anche il prossimo anno, per vedere se qualcosa finalmente è cambiato”.