Coronavirus: Ghebreyesus (Oms), “grave minaccia per il mondo. Serve roadmap concordata e ispirata a solidarietà. Tutti insieme per salvare vite”

È salito a 1.018 il numero di morti in Cina a causa del nuovo coronavirus, mentre sono 43.118 i casi totali di contagio nel mondo, il 99% in Cina. “Con il 99% dei casi di contagio in Cina, il coronavirus rimane un’emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”, ha dichiarato oggi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Who (Organizzazione mondiale della sanità – Oms), inaugurando il Forum globale di ricerca e innovazione dedicato all’epidemia da coronavirus 2019-nCoV che riunisce fino a domani a Ginevra 400 tra i maggiori esperti mondiali: membri della comunità scientifica, ricercatori di agenzie sanitarie pubbliche di diversi Stati, esperti di regolamentazione, bioeticisti con esperienza nella ricerca in casi di emergenza. Obiettivo dell’iniziativa mobilitare l’azione internazionale e consentire l’identificazione delle carenze di conoscenze-chiave e delle priorità di ricerca per contribuire al controllo del coronavirus 2019-nCoV. “È difficile credere che solo due mesi fa, il coronavirus – che ha catturato l’attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici – fosse completamente sconosciuto”, ha aggiunto il direttore generale Who auspicando che “uno dei risultati di questo incontro sarà una roadmap concordata che guidi ricercatori e donatori. Ma la linea da seguire – ha ammonito – è: solidarietà, solidarietà, solidarietà”.

"Publications, patents and profits are not what matters most now.

What matters most is stopping the #2019nCoV outbreak, and saving lives.

With your support, that is what we can do together"-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020