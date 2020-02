Athletica Vaticana: Roma, sabato 28 marzo il card. Ravasi celebra la messa del maratoneta alla vigilia della Rome Marathon

Domenica 29 marzo si svolgerà l’Acea Run Rome The Marathon, la maratona internazionale di Roma. Come l’anno scorso, alla vigilia della competizione, sabato 28 marzo verrà celebrata la messa del maratoneta nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come “Chiesa degli artisti” (Piazza del Popolo – ore 18). Con il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, concelebreranno numerosi sacerdoti maratoneti di diverse nazionalità. A promuovere l’iniziativa è Athletica Vaticana – la prima associazione sportiva costituitasi nel gennaio 2019 in Vaticano, rappresentativa podistica della Santa Sede nota come “i maratoneti del Papa” – in gemellaggio con la messa del maratoneta che si celebra a New York, Firenze, Valencia e Venezia. Si tratterà di un particolare momento di spiritualità per tutti gli atleti – professionisti e amatori – e non solo per coloro che parteciperanno alla maratona di Roma.

Al termine della messa verrà impartita la benedizione degli sportivi e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” disponibile in 37 lingue tra cui arabo e cinese, ma anche etiope e swahili. Domenica mattina partirà la maratona; 42,195 km di viaggio nella città eterna: dai Fori Imperiali, passando davanti al Vittoriano, a piazza Venezia; dal Circo massimo al Lungotevere, e ancora Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione con la basilica di San Pietro.