America Latina: Celam, analisi della realtà pastorale nel convegno del Cebitepal a Lima

L’analisi della realtà pastorale del Continente latinoamericano è l’obiettivo principale dell’Incontro sulla realtà socio-pastorale in America Latina e nei Caraibi che è iniziato ieri e prosegue fino al 14 febbraio a Lima, capitale del Perù. L’evento è organizzato dal Centro biblico, teologico e pastorale per l’America Latina e il Caribe (Cebitepal), emanazione del Celam, il Consiglio episcopale latinoamericano.

L’obiettivo è quello di generare nuove proposte su questioni relative alla formazione di operatori pastorali in grado di recepire e radicare nel territorio il processo di rinnovamento e ristrutturazione che sta sperimentando il Celam, mantenendo come riferimento la quinta Conferenza generale dell’Episcopato latinoamericano tenutasi ad Aparecida.

I contributi e le idee emerse dal convengo costituiranno un contributo positivo al servizio di accompagnamento alle Conferenze episcopali dell’America Latina e dei Caraibi offerto dal Celam.

Tra le oltre 20 persone invitate all’incontro figurano il presidente del Celam, mons. Miguel Cabrejos Vidarte; il responsabile del Cebitepal, mons. Norberto Strotmann; il segretario generale del Celam, Juan Carlos Cárdenas; il decano della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica Argentina, padre Carlos María Galli; il teologo venezuelano Rafael Luciani; la teologa uruguaiana María del Pilar Silveira; il teologo peruviano Gustavo Gutiérrez; suor Gloria Liliana Franco, presidente della Clar, la Confederazione latinoamericana delle religiose.