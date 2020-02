Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese-molisano: Chieti, il 12 febbraio inaugurazione dell’anno giudiziario

È in programma per mercoledì 12 febbraio l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese-molisano (Teiam) che raggruppa 10 diocesi della regione ecclesiastica Abruzzo-Molise.

La cerimonia, con inizio alle 16.30, sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica presieduta nella Cappella del seminario regionale da mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, presidente della Conferenza episcopale regionale e moderatore del Teiam.

Seguirà nell’aula magna del seminario regionale la relazione sull’attività giudiziaria 2019 presentata da don Antonio De Grandis, vicario giudiziale del Teiam. Alle 17.30, la prolusione di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, su “Il ruolo della C.E.I. nella Riforma dei Tribunali ecclesiastici italiani alla luce del ‘Mitis et misericors Iesus’ di Papa Francesco” ovvero sulla lettera apostolica del Pontefice sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto canonico.