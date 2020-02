Policlinico Gemelli: Roma, domani firma convenzione Inps per tutela minori e soggetti con patologie oncologiche ricoverati e in cura

Martedì 11 febbraio, alle 11, sarà stipulata a Roma, a Palazzo Wedekind in piazza Colonna 366, la convenzione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs finalizzata alla tutela dei minori e dei soggetti con patologie oncologiche ricoverati e in cura presso il Gemelli. La convenzione è riferita alle domande di prestazioni Inps in materia socio-assistenziale tese ad assicurare anche alle fasce più deboli di utenti i relativi servizi presso il Policlinico Gemelli, con l’auspicio che tale modello di collaborazione possa essere esteso ad altre istituzioni. Interverranno: Gabriella Di Michele, direttore generale Inps;

Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli; Pasquale Tridico, presidente Inps; Giovanni Raimondi, presidente Fondazione Policlinico Gemelli. Prevista la partecipazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo.