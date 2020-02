Giornata del malato: Termoli-Larino, una celebrazione nella chiesa di San Francesco e la recita del rosario nella casa di riposo “Opera Serena”

La diocesi di Termoli-Larino organizza domani, in occasione della Giornata mondiale del malato, due momenti. Il primo è la celebrazione eucaristica in programma, alle 18, nella chiesa di San Francesco a Termoli. La messa sarà celebrata da don Elio Benedetto, assistente spirituale diocesano dell’Unitalsi. Saranno presenti le associazioni di volontariato del territorio.

Inoltre, alle 16, nella sala della casa di riposo-Rsa “Opera Serena” di Termoli sarà recitato il santo rosario a cura dei gruppi di preghiera di San Pietro e San Francesco. Le iniziative rientrano nelle iniziative e concludono la “Settimana per la vita” promossa dalla Consulta diocesana per la pastorale della salute.