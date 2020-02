Giornata del malato: Acireale, domani il vescovo Raspanti celebra la messa in ospedale

Tre giornate per “offrire ristoro” a quanti soffrono. Questa la proposta che l’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Acireale ha organizzato in occasione della 28ª Giornata mondiale del malato, che si celebra domani. Questa mattina, nell’ospedale di Acireale, il cappellano don Paolo Giurato, insieme ad altri sacerdoti, visiteranno gli ammalati e amministreranno loro il sacramento della riconciliazione. Domani pomeriggio, alle 16, nella Sala Rino Nicolosi dell’ospedale di Acireale, il vescovo mons. Antonio Raspanti presiederà la celebrazione eucaristica in occasione della Giornata del malato. La Chiesa di Acireale sarà vicina anche a quanti sono ricoverati nell’ospedale di Giarre. Lo farà mercoledì 12 febbraio, alle 16, con una messa presieduta da don Giurato.