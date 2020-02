Coronavirus: task-force ministero della Salute riunita stamani. Primi test negativi per gli 8 italiani al Celio. Esaminate procedure per rientro 17enne da Wuhan

Si è riunita questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. “È stato fatto il punto sugli 8 italiani rientrati da Wuhan e posti in isolamento al Policlinico militare del Celio. Ne ha riferito il direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, Andrea Piccioli. Gli 8 sono in buone condizioni e i primi tamponi effettuati sono risultati negativi al coronavirus 2019-nCoV. Nella riunione sono state esaminate le procedure sanitarie per il trasferimento del ragazzo di 17 anni che rientrerà da Wuhan nelle prossime ore”, riferisce un comunicato diffuso dal ministero della Salute.