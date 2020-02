Commissione Ue: premio “Lorenzo Natali” per lavori giornalistici dedicati al tema dello sviluppo sostenibile

(Bruxelles) Aperte da oggi e fino al 15 marzo le candidature per il premio Lorenzo Natali, riconoscimento della Commissione europea per lavori giornalistici dedicati al tema dello sviluppo sostenibile: si cercano “storie di obiettivi raggiunti e di perseveranza intorno a problemi di sviluppo sostenibile, che mettano in luce le ingiustizie e obbligano ad agire”, dice il bando. Ogni anno questo premio “riconosce il contributo dei giornalisti alla costruzione di società più sostenibili, giuste e prospere e al dire la verità al potere”, ha sottolineato Jutta Urpilainen, commissaria per il partenariato internazionale. Nel quadro del tema generale, le candidature per l’edizione 2020 del premio “dovrebbero riguardare questioni affrontate in partenariati internazionali come, ma non solo, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, diritti umani, democrazia, gioventù, uguaglianza di genere, ambiente e cambiamenti climatici, salute, tecnologia e digitalizzazione”. Tre sono le sezioni del concorso e tre i premi da 10mila euro: “Grand Prize” per storie pubblicate in uno dei Paesi partner dell’Ue; “Europe Prize” per storie uscite nell’Ue; “Best Emerging Journalist Prize” dedicato a giornalisti in erba (under 30). Una nota precisa che per questa edizione “i lavori pubblicati su una testata con sede nel Regno Unito sono ammissibili se pubblicati tra il 10 marzo 2019 e il 31 gennaio 2020”. Il vincitore sarà annunciato durante le giornate europee per lo sviluppo (Bruxelles, 9-10 giugno 2020).