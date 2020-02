Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, ritorna il 2 febbraio con le rotte del pontificato tra geopolitica e magistero

Il discorso di Papa Francesco al corpo diplomatico; l’appello per la pace in Medio Oriente dell’amministratore apostolico a Gerusalemme mons. Pierluigi Pizzaballa; le rotte del Pontificato, tra geopolitica e Magistero, nell’intervista a padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”, la rivista dei gesuiti che ha accompagna, da 170 anni, la missione dei Papi e della Chiesa cattolica nel mondo; le storie di riscatto di vite giovanili a rischio nel lavoro dei missionari ad Haiti, Etiopia e Thailandia. Sono tra i principali servizi di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Rai Vaticano firmato da Massimo Milone e Nicola Vicenti, che torna su Rai Uno, domenica 2 febbraio, alle 00.30 (in replica il 9 febbraio, alle 12.30, su Rai Storia e per l’estero sui canali di Rai Italia). Nella puntata, la storia del Duomo di Orvieto e delle statue barocche dei dodici apostoli e dell’Annunciazione, restaurate, dopo 122 anni di oblio, nel racconto della scrittrice Susanna Tamaro. E da Napoli, la storia di Matteo nato senza braccia e senza gambe, ma che con il sostegno e l’amore dei suoi genitori adottivi, sogna le Paralimpiadi. Infine, in libreria, con due volumi: la giornalista Martina Luise racconta il rapporto dei Papi con la televisione e il notista politico del quotidiano Avvenire, Angelo Picariello, delinea gli scenari di conversione e di riconciliazione di alcuni esponenti della lotta armata a oltre 40 anni dal delitto Moro.