Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani una puntata dedicata ai cristiani perseguitati

I cristiani perseguitati: mai così tanti nella storia. È il dato che emerge dal rapporto annuale presentato da Open Doors: nel mondo un cristiano su otto è discriminato o vittima di persecuzioni. La fede negata è il tema della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda su Rai Due, domani, domenica 2 febbraio, alle 9.15, con le testimonianze in studio di Fr. Karam Shamasha, sacerdote iracheno, e di Manuela Tulli, giornalista Ansa, autrice del libro “Eroi nella Fede”. La conduttrice Eva Crosetta parlerà con gli ospiti del “perché” della crescente intolleranza a sfondo religioso che ferisce “il cuore dei diritti umani”. Dalla voce di don David John, sacerdote a Islamabad, la difficile situazione in Pakistan dove i cristiani sono vittime di minacce e attentati. E sull’argomento seguirà il pensiero di Papa Francesco, che definisce i martiri della fede come uomini che camminano “sulla strada di Gesù”. Cristiani nel mirino dell’intolleranza anche in Siria, un dramma che coinvolge soprattutto civili, famiglie e poveri. A parlarne, nel programma firmato da Vito Sidoti, sarà padre Georges Abou Khazen, vicario apostolico di Aleppo.