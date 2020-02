Lazio: nasce SocialmenteLazio, servizio informativo della Commissione regionale di Pastorale sociale e del lavoro

Arriverà nei prossimi giorni ai responsabili degli uffici di Pastorale sociale e del lavoro del Lazio il nuovo strumento informativo “SocialmenteLazio” promosso dalla Commissione competente all’interno della Conferenza episcopale regionale. “Ci ispira la riflessione di Papa Francesco, che al numero 176 di Evangelii gaudium insiste sull’importanza della dimensione sociale dell’evangelizzazione, fondativa per tutto l’annuncio cristiano – spiega al Sir Claudio Gessi, direttore della Commissione regionale –. In alcune diocesi, purtroppo la sociale è completamente assente e in altre il collegamento con la dimensione regionale è complicato. Per questo abbiamo pensato a uno strumento di collegamento, che fornisca informazioni sul magistero sociale, su studi e ricerche relative a lavoro, economia, sostenibilità ambientale, mondo giovanile in Italia. La news, inoltre, sarà un luogo privilegiato di proposte e scambio di idee, per la pubblicizzazione delle iniziative promosse nelle diocesi”. Nel primo numero di “SocialmenteLazio” si parla dei Lineamenta della Settimana sociale di Taranto 2021, degli ultimi rapporti Censis ed Eurispes, del prossimo seminario nazionale dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale sociale e anche del Convegno regionale di Pastorale sociale. “Il pomeriggio del 27 febbraio nella Sala Convegni della Stazione Termini, in collaborazione con le commissioni regionali Laicato e Pastorale giovanile, parleremo con don Dario Vitali della Gregoriana di corresponsabilità nella Chiesa sinodale”, conclude Gessi.