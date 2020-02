Giornata per la vita: Teramo, un convegno, una marcia e un film per dire “si alla vita”

La diocesi di Teramo-Atri vuol vivere e festeggiare con tutte le realtà, cattoliche e laicali di tutta la chiesa particolare, la Giornata per la vita 2020, organizzando una serie di eventi che si svolgeranno tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Dire insieme “si alla vita”, questo lo slogan che ha mosso l’Ufficio pastorale della famiglia che, con il patrocinio della Provincia di Teramo e in collaborazione con l’Azione cattolica, il Forum delle associazioni familiari dell’Abruzzo, l’Ufficio pastorale giovanile, l’Ufficio di pastorale universitaria e scolastica e il Centro di difesa e promozione della vita, si prepara alla due giorni di eventi che comprendono un convegno, una marcia e la proiezione di un film. Sabato 1 febbraio nel Centro studi sociali “Don Silvio De Annuntiis” a Scerne di Pineto, si svolgerà un convegno scientifico proposto dal Dipartimento di ostetricia e ginecologia delle Università abruzzesi, romane e marchigiane in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Teramo, dal titolo “La sterilità di coppia: un muro da abbattere”. Domenica 2 febbraio, alle ore 11 in piazza Garibaldi a Teramo, si svolgerà la Marcia della pace e della vita. Seguirà la celebrazione della messa in cattedrale, presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo, ed a seguire il pranzo al sacco nella mensa della Caritas. Nel pomeriggio alle ore 14,30 nella sala polifunzionale della Provincia, in programma la proiezione gratuita per adulti e famiglie del film “La mia seconda volta”, in concorso per il David di Donatello, con la partecipazione di Simone Riccioni (attore e produttore del film), e Giorgia Benusiglio (protagonista reale della storia). Contemporaneamente, per i più piccoli, è previsto un momento di riflessione sull’importanza della dignità umana, senza la quale non c’è vita, curata dall’Azione cattolica ragazzi. Nel pomeriggio è previsto un servizio di babysitteraggio gratuito, su prenotazione, per bambini fino a 5 anni.