Giornata per la vita: Ragusa, primule in sostegno delle donne in gravidanza

Momenti di riflessione e attività domani a Ragusa per riflettere sui temi del messaggio per la Giornata per la vita. A organizzarli, gli uffici diocesani per la Pastorale familiare, la Salute, l’Insegnamento della religione cattolica e la Consulta per le aggregazioni laicali, con la collaborazione del Centro Aiuto alla Vita. Oggi i volontari di quest’ultimo cureranno attività di sensibilizzazione pubblica ai temi della difesa della vita, nell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove saranno regalate delle primulee il messaggio dei vescovi a sostegno delle donne in gravidanza nei reparti Ostetricia e Neonatologia. Domani, nella Giornata per la Vita, il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, visiterà i neonati e le mamme nei reparti di Ostetricia e Neonatologia degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Guzzardi di Vittoria. Nelle cappelle delle stesse strutture sanitarie si celebrerà la messa per i neonati e le loro famiglie. Tutte le parrocchie della diocesi sono state invitate a celebrare la messa della domenica per i nati dell’anno e a riprendere il messaggio del Consiglio permanente della Cei della Giornata per la Vita 2020.

Le attività diocesane proseguiranno con con due incontri-dibattito di approfondimento sulle questioni di bioetica, sul tema “Oltre il fine vita – La dignità del morire”, il 27 febbraio, a Comiso, nell’auditorium “Carlo Pace” e, il 28 febbraio, a Ragusa, nell’auditorium “Saro Digrandi” dell’Istituto scolastico Galileo Ferraris. Nel corso dell’anno scolastico, infine, si terranno degli incontri con i giovani delle scuole secondarie della diocesi sui temi del messaggio per la Giornata per la Vita.