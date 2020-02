Giornata per la vita: Agrigento, il Cav don Guanella compie 20 anni. “Ha permesso a 1064 bambini di nascere”

Il Centro Aiuto alla Vita (Cav) “Opera don Guanella “di Agrigento ricorda domani, domenica 2 febbraio, il ventesimo anniversario di fondazione, in occasione della Giornata per la vita. Come ogni anno i volontari del Cav agrigentino saranno presenti in tutte le parrocchie della città e della provincia, assieme ai volontari degli altri Cav del territorio, per la vendita delle “primule per la vita” il cui ricavato servirà per finanziare i “Progetti Gemma” che aiuteranno le mamme in difficoltà economiche a portare avanti una gravidanza difficile. “Dal 2000 ad oggi – dice la presidente, Benedetta Dominici, al settimanale diocesano L’Amico del Popolo – i volontari del Cav di Agrigento, rispondendo alle necessità delle mamme che vivono una gravidanza difficile da accogliere o indesiderata, hanno permesso a circa 1064 bambini di avere il diritto di poter nascere riconoscendo in ognuno di essi la dignità di essere umano sin dal concepimento. Il Centro, come ogni Cav, si prefigge di tutelare la vita nascente, sostenendo la maternità difficile prima e dopo la nascita e le famiglie in difficoltà attraverso vari interventi”.