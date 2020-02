Formazione: Franceschini (min. Beni culturali) a Connessioni, “investire in cultura per creare anticorpi contro la paura”

“Investire in cultura significa investire nel futuro del Paese. L’Italia ha il primato per influenza culturale nel mondo. Dobbiamo investire in ciò che ci rende unici”. Lo ha affermato il ministro per i Beni e le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini, intervenendo questa mattina a Connessioni – Percorsi di Formazione Politica nella sede del La Civiltà Cattolica, a Roma. Politica e cultura come legame da custodire, il tema dell’incontro: “Il dialogo attuale tra creatività e digitale può aiutarci a colmare gli scarti di conoscenza – ha aggiunto -. Investire in conoscenza e cultura significa dare gli anticorpi per sconfiggere la paura”. Il ministro ha poi dialogato con i giovani partecipanti al percorso di formazione su come la cultura rappresenti un bene essenziale per la persona e la società, oltre che una priorità nell’azione sociale e politica con i giovani di Connessioni, realtà che dal 2009 raccoglie ragazzi provenienti da differenti realtà associative d’ispirazione cattolica in un percorso di formazione sui grandi temi dell’agenda politica. Gli appuntamenti di Connessioni, coordinati dal gesuita padre Francesco Occhetta, prevedono ogni volta un’introduzione spirituale, una lezione, un confronto in gruppo. Per l’anno 2019-2020, il tema scelto è “Fare politica: un servizio al popolo. Volti, competenze, metodo”, con l’obiettivo di “comprendere in che modo la politica possa essere al servizio del popolo, attraverso l’impegno in prima persona, l’utilizzo di competenze e di un metodo”, spiegano i promotori del progetto.