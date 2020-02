Diocesi: Novara, al via “La si chiamerà donna”. Quattro incontri in preparazione all’8 marzo

Prenderà il via sabato 8 febbraio, a Novara, il percorso in quattro tappe “La si chiamerà donna” in preparazione alla festa dell’8 marzo. L’itinerario è proposto dalla diocesi di Novara in collaborazione con una fitta rete di associazioni e movimenti: la Nuova Regaldi, Liberazione e Speranza, il Solco, Azione Cattolica, Associazione nazionale famiglie numerose, Associazione genitori scuole cattoliche, Sorelle francescane della Nuova Gerusalemme, Comunità di Sant’Egidio, Mary for Life, Difendere la vita con Maria, Casa Irene, Associazione Mamre.

Il primo appuntamento, in programma sabato 8 febbraio, sarà la veglia di preghiera che verrà ospitata dalle 20.45 nella chiesa del Sacro Cuore di Novara in occasione della Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Mercoledì 12 febbraio (in vescovado alle 20.45) si rifletterà ancora sull’argomento con la presentazione del libro di Anna Pozzi “Blessing e le altre: le nuove schiave”. Ad un focus sulle badanti che arrivano dall’Est sarà invece dedicato l’incontro del 19 febbraio (ore 20.45) con Maria Cristiana Afieri, autrice del libro “Fammi luce”. L’itinerario si concluderà domenica 8 marzo (ore 20.45) al teatro dei Salesiani di Novara, con lo spettacolo di Lorena Ranieri “Donne, amore e altre follie”.