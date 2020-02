Diocesi: Melfi, domani l’inaugurazione di una mostra su Maria nell’arte locale

“Tota pulchra” è il titolo di una mostra d’arte che sarà inaugurata domani, domenica 2 febbraio, al Museo diocesano di Melfi. Fino al 25 marzo, una raccolta di opere d’arte sacra del territorio della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa sarà esposta e visitabile tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. “La via dell’arte sacra accompagna, manifesta e racconta ai credenti di ogni epoca i grandi temi cristiani della Salvezza, particolarmente quelli neotestamentari legati alla figura centrale del Signore Gesù e di sua Madre, la Vergine Maria – spiega mons. Ciro Guerra, delegato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e direttore del Museo –. La Chiesa fin dalle sue origini ha compreso che l’estetica costituisce il linguaggio privilegiato per giungere a Dio, suprema bellezza e armonia assoluta. Mosso da ciò, il nostro vescovo, mons. Ciro Fanelli, attraverso questa mostra vuole offrire in visione ai fedeli, e non solo a loro, molti tesori artistici custoditi, spesso nascosti, nelle nostre chiese e luoghi ecclesiastici”. Le opere, pittoriche e scultoree, in originale o in riproduzione fotografica in caso non siano trasportabili, hanno come temi principali l’Annunciazione e l’Immacolata Concezione. “La natura catechetico-culturale della mostra certamente costituirà una opportunità di supporto didattico e di crescita teologica delle nostre comunità parrocchiali”, conclude mons. Guerra.