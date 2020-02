Conflitto israelo-palestinese: card. Parolin, rilanciare a livello internazionale la proposta “due Stati per due popoli”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Due Stati per due popoli. È l’unica soluzione che può porre fine al conflitto israelo-palestinese. A ribadirlo sono stati il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuti alla presentazione, questa sera a Roma, di due volumi de “La Civiltà Cattolica”: “Essere Mediterranei” e “Fratellanza”. “La Santa Sede – ha detto Parolin – ha più volte ribadito che la soluzione per il conflitto israelo-palestinese è due Stati per due popoli”. Tale proposta, per il cardinale, “deve ritrovare nuovo slancio nella comunità internazionale”. “Due Stati, due popoli – ha detto il premier Conte – resta la prospettiva più giusta e più sostenibile, tenendo conto delle legittime aspirazioni delle due parti e contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell’intera regione mediorientale”.