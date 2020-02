Brexit: Regno Unito fuori dalla Ue. I titoli dei giornali inglesi, “The day we said goodbye”

(Londra) Trionfalismo, tristezza e anche spazio alla Scozia che se ne vuole andare. Il giorno dopo l’addio della Gran Bretagna alla Ue, i titoli dei giornali e dei siti britannici riflettono le divisioni che rimangono su Brexit nel Paese. Mentre i tabloid, di solito antieuropei, inneggiano a un nuovo inizio, il quotidiano progressista “Guardian” annuncia, con tono dimesso, a tutta pagina “The day we said goodbye”, “Il giorno in cui abbiamo detto addio”. Un sole che sorge sulle verdi colline inglesi, con un uomo che guarda in lontananza e il titolo “Adesso costruiamo la Gran Bretagna che ci è stata promessa” è la prima pagina del “Daily Mirror”, settecentomila copie, tabloid progressista che ha sostenuto il campo europeo durante il referendum. “Rise and shine… It’s a glorious new Britain”, “Svegliatevi e brillate… è una gloriosa nuova Gran Bretagna” inneggia il “Daily Express”. “Make leave not war”, “Completiamo la partenza non la guerra”, scrive il vendutissimo “Sun”. A dissotterrare l’ascia di guerra dei prossimi negoziati è il “Daily Telegraph”, quotidiano letto dalle élite del partito Tory, che annuncia, con un titolo a tutta prima pagina, “Johnson ramps up pressure on Eu”, “Johnson intensifica la pressione sulla Ue”. “Un colpo senza precedenti al processo di integrazione europea del dopoguerra”: così il “Financial Times”, il quotidiano finanziario, definisce la fine della “tumultuosa partecipazione della Gran Bretagna alla Ue”.