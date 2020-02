“A Sua Immagine”: 1 e 2 febbraio. La testimonianza di Cristicchi, speciale Giornata vita consacrata e il Vangelo con suor Smerilli

Dialogo tra arte e fede al centro delle puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 1° e domenica 2 febbraio: il cantautore Simone Cristicchi si racconta con la conduttrice Lorena Bianchetti, ma anche spazio al commento del Vangelo della domenica con suor Alessandra Smerilli; ancora, talk domenicale dedicato alla Giornata mondiale della Vita Consacrata. Il programma Rai, realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Nel dettaglio. “L’arte mi ha salvato la vita” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 1° febbraio alle ore 15.55 su Rai Uno, titolo che riprende le parole del cantautore Simone Cristicchi che in dialogo con Lorena Bianchetti racconta la sua storia, il suo incontro con la musica, passando per la vittoria al Festival di Sanremo, ma soprattutto il suo trovare un riconciliato equilibrio nella vita proprio grazie all’arte; Cristicchi negli ultimi anni si è dedicato molto anche al fumetto e al teatro.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, focus di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: suor Alessandra Smerilli introduce l’evento “The Economy of Francesco”, il summit internazionale ad Assisi dal 26 al 28 marzo per riflettere sull’economia odierna e per conferire un’anima all’economia del futuro.

“Custodi di Grazia” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 2 febbraio, in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno, momento talk dedicato alla Giornata mondiale della Vita Consacrata. In studio con Lorena Bianchetti intervengono suor Giulia Leone (passionista di San Paolo della Croce), suor Alessandra Smerilli (Figlie di Maria Ausiliatrice) e fra Emanuele Gelmi (Ordine dei Frati Minori). Nel corso della puntata, inoltre, storie e testimonianze di vocazioni.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno; questa settimana la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Chiesa San Martino in Sinalunga (SI), per la regia Tv di Michele Totaro e il commento di Elena Bolasco. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta, alle ore 12.00, dell’Angelus di Papa Francesco, in collegamento con piazza San Pietro. Per informazioni sul programma e dettagli sulle puntate, è possibile consultare i portali: RaiPlay.it e Ceinews.it.