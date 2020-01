Pace: vescovi messicani, “non possiamo accettare discorsi politici che incitano alla violenza. Guerra sempre una sconfitta per l’umanità”

“Oggi non possiamo continuare ad accettare, e tanto meno promuovere, discorsi politici che polarizzano l’umanità o incitano alla violenza. La guerra rappresenta sempre una sconfitta per l’umanità”. Lo scrive la Conferenza episcopale messicana, facendo proprio il messaggio di pace di Papa Francesco, in questo inizio di 2020 segnato da inquietanti scenari di guerra e violenza nel pianeta. “Come pastori – scrivono i vescovi messicani – non possiamo permettere la caduta della speranza di fronte all’oscurità della guerra e dei conflitti, dobbiamo sempre pronunciarci perché l’umanità e le nazioni esercitino il loro diritto al dialogo e al nobile esercizio della diplomazia, come metodi che salvaguardano l’integrità e la dignità degli individui”.

Prosegue la nota: “La pace sarà sempre un orizzonte raggiungibile per tutti, basato sul diritto internazionale, sulla solidarietà tra i popoli e sul rispetto reciproco e per la nostra Casa comune. A nome della Chiesa del Messico, affermiamo che non cammineremo sul sentiero della violenza e della guerra, situazione che la storia giudicherà con vergogna, sapendo che un fratello ha alzato la mano contro suo fratello”.