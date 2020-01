Economy of Francesco: Calabria, proclamati i vincitori del concorso di idee e progetti innovativi. Mons. Bertolone (Catanzaro), “modelli nuovi ed evangelicamente ispirati”

Al termine di un’accurata selezione sono stati proclamati i vincitori della Call for The Economy of Francesco (CeF), concorso promosso dall’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace e da Oltre Open Innovation Hub, con l’obiettivo di contribuire alla più ampia cornice dell’evento internazionale The Economy of Francesco. I vincitori si sono distinti per innovazione progettuale e forte orientamento a un’economia ispirata ai principi evangelici e all’esempio di San Francesco d’Assisi. Il contest nasce sotto l’alto patrocinio della Conferenza episcopale calabra; protagonisti giovani talenti della Calabria: nella categoria “Idee” hanno partecipato studenti e innovatori under 35 anni; nella categoria “Progetti” hanno concorso startup, spin-off universitari, Pmi e soggetti del terzo settore. I vincitori di entrambe le categorie si sono aggiudicati la possibilità di beneficiare di servizi di accompagnamento allo sviluppo di impresa per un valore complessivo di oltre 450mila euro. Per la categoria Progetti i vincitori sono: Due di Due, associazione no profit di Castrovillari; Microtech, associazione di promozione sociale con sede a Catanzaro; Fondazione Caritas diocesana di Lamezia Terme, per un Ostello della gioventù; Ciclofficina TR22o, associazione no profit di Crotone, per un Hub culturale; Kairos, associazione no profit di Pizzo, per un museo multimediale. I vincitori per la categoria Idee sono: Maria Carlotta Rizzuto, di Catanzaro; Cecilia Simona Vigilanti, di Reggio Calabria; Luca Amoroso, di Catanzaro; Delia Lanzillotta, di Cassano allo Jonio; Giorgio Cotroneo, di Villa San Giovanni.

Per mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, la Call “ha permesso di far emergere modelli e strumenti nuovi ed evangelicamente ispirati” per “un cammino impegnativo ma ineludibile, che ragazzi, ragazze e giovani imprese della Calabria stanno dimostrando di voler intraprendere con illuminata determinazione”.