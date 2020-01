Economia: Eurostat, 3,2 milioni di under25 senza lavoro in Europa. Situazioni più compromesse in Grecia, Spagna e Italia

(Bruxelles) Nel novembre 2019, 3,2 milioni di giovani sotto i 25 anni erano disoccupati nell’Ue28, di cui 2,2 milioni nell’area dell’euro (19 Stati che adottano la moneta unica). Rispetto a novembre 2018, la disoccupazione giovanile è diminuita di 111mila unità nell’Ue28. È quanto emerge dagli ultimi dati sull’occupazione in Europa diffusi oggi da Eurostat. A novembre 2019, il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,3% nell’Ue28 e del 15,6% nell’area dell’euro, rispetto al 14,8% e al 16,3% rispettivamente a novembre 2018. Sempre a novembre 2019, i tassi più bassi di disoccupazione giovanile sono stati osservati in Repubblica Ceca (5,2%), Germania (5,9%) e Bulgaria (7,0%), mentre i più alti si sono registrati in Grecia (32,5% nel terzo trimestre del 2019), Spagna (32,1%) e Italia (28,6%).